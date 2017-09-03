Матч Россия – «Динамо» пройдет при аншлаге

Все билеты на контрольный матч Россия – «Динамо» (Москва) закончились, сообщает официальный твиттер сборной России. Таким образом, матч на «Арене Химки» пройдет при аншлаге.

Отметим, что вход на матч осуществляется по бесплатным пригласительным билетам, которые можно было получить в кассах стадиона. При этом в одни руки раздавали не более пяти билетов.

«Уважаемые болельщики! Билеты в кассах на контрольный матч @TeamRussia и «Динамо» закончились! Благодарим вас за столь большой интерес!», – говорится в твиттере.

Уважаемые болельшики! Билеты в кассах на контрольный матч @TeamRussia и "Динамо" закончились!

Благодарим вас за столь большой интерес! pic.twitter.com/LfPRPoWj4m — Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2017 г.

Матч Россия – «Динамо» пройдет на «Арене Химки». Начало – 17:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча