Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:2, 4:6, 1:6Киз
Хоккей  ЦСКА0 : 0Сибирь
Футбол  Голландия- : -Болгария
Хоккей  Металлург2 : 1Барыс
Футбол  Россия- : -Динамо
Теннис  Севастова- : -Шарапова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Матч Россия – «Динамо» пройдет при аншлаге

Комментарии

Все билеты на контрольный матч Россия – «Динамо» (Москва) закончились, сообщает официальный твиттер сборной России. Таким образом, матч на «Арене Химки» пройдет при аншлаге.

Отметим, что вход на матч осуществляется по бесплатным пригласительным билетам, которые можно было получить в кассах стадиона. При этом в одни руки раздавали не более пяти билетов.

«Уважаемые болельщики! Билеты в кассах на контрольный матч @TeamRussia и «Динамо» закончились! Благодарим вас за столь большой интерес!», – говорится в твиттере.

Матч Россия – «Динамо» пройдет на «Арене Химки». Начало – 17:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Динамо

Место и дата

03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россия - «Динамо»: Стартовые составыМосковское «Динамо» определилось со стартовым составом на контрольный матч со сборной России.Каррера стал жестким, «Краснодар» будет уникальным, а с лимитом что-то странноеКаррера стал жестким, «Краснодар» будет уникальным, а с лимитом что-то странноеВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Вячеслав Караваев: Болельщик должен поддерживать команду своей страныЗащитник сборной России Вячеслав Караваев дал комментарий перед матчем национальной команды против московского «Динамо».Сборная вернулась на клубный уровень спустя 13 летСборная вернулась на клубный уровень спустя 13 летВ своей истории сборная России встречалась с клубами 8 раз. В предыдущий – в далеком 2004 году.Сборная России – «Динамо». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)Футболисты сборной России в рамках товарищеского матча сыграют с московским «Динамо».
Бокс
Пакьяо надеется провести реванш с Хорном на Филиппинах
Теннис
Букмекеры считают, что у Шараповой не возникнет проблем в матче с Севастовой
Футбол
Валерий Оганесян: Как я мог украсть 20 млн рублей сам у себя?
Футбол
Георгий Тигиев: Игроки «Спартака» не дают себе поблажек, не сачкуют
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости