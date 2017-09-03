Льюис Хэмилтон: Команда «Мерседес» сегодня сработала безупречно

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Италии-2017.

- Мне нравится выступать в Италии, я восхищен тем, насколько тифози влюблены в гонки. У Ferrari здесь фантастическая поддержка, подобную энергетику не встретишь нигде в мире, за исключением, пожалуй, Сильверстоуна.

Я доволен, Валттери тоже выступил здорово. Команда сработала безупречно, мы обязаны ей своим результатом. Определенно, силовые установки Mercedes превосходят силовые установки Ferrari, в этот уик-энд у нас все получилось, - заявил британец.

Напомним, победа в Монце позволила Хэмилтону возглавить личный зачет пилотов. Он опережает Себастьяна Феттеля на три очка.

