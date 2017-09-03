Риккардо признан гонщиком дня на Гран-при Италии

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо победил в голосовании болельщиков на официальном сайте Формулы-1 и был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии.

28-летний австралиец, стартовавший с 16-й позиции, пришел к финишу четвертым и заработал 12 очков.

Риккардо также сохранил четвертое место в общем зачете, увеличив свое преимущество над финном Кими Райкконеном из «Феррари» до шести очков.

Отметим также, что Риккардо стал автором быстрейшего круга в гонке, показав результат – 1 минута 23,361 секунды.

Добавим, что победителем 13-го этапа сезона стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», который выиграв вторую гонку подряд, вышел в лидеры общего зачета.

14-й этап сезона Гран-при Сингапура пройдет 17 сентября на трассе «Марина Бей».