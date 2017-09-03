Риккардо признан гонщиком дня на Гран-при Италии
Источник: Формула-1Комментарии
Пилот «Ред Булл»
Даниэль Риккардо победил в голосовании болельщиков на официальном сайте
Формулы-1 и был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии.
28-летний австралиец, стартовавший с 16-й позиции, пришел к финишу четвертым и заработал 12 очков.
Риккардо также сохранил четвертое место в общем зачете, увеличив свое преимущество над финном Кими Райкконеном из «Феррари» до шести очков.
Отметим также, что Риккардо стал автором быстрейшего круга в гонке, показав результат – 1 минута 23,361 секунды.
Добавим, что победителем 13-го этапа сезона стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», который выиграв вторую гонку подряд, вышел в лидеры общего зачета.
14-й этап сезона Гран-при Сингапура пройдет 17 сентября на трассе «Марина Бей».
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