Хорватия победой завершила матч с Косово в квалификации ЧМ-2018
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сборная Хорватии дома обыграла команду Косово (1:0) в доигровке матча отборочного цикла чемпионата мира-2018.
Единственный мяч забил Домагой Вида (74-я минута).
Напомним, встреча была остановлена накануне на 22-й минуте. Сильный дождь привел поле стадиона «Максимир» в непригодное состояние.
Хорваты с 16 очками лидируют в европейской группе I, их сегодняшний соперник с одним баллом занимает шестую, последнюю строчку.
В следующем туре Хорватия 5 сентября сыграет на выезде с Турцией, а Косово в тот же день примет Финляндию.
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