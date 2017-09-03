Килиан Мбаппе: «ПСЖ» и раньше интересовал меня, а Неймар стал бонусом

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе объяснил, почему решил перейти в столичный клуб, а не уехал в Англию или Испанию.

«Великие игроки творят историю в своей стране, – сказал 18-летний нападающий в интервью Telefoot. – Если бы я уехал из Франции через шесть месяцев после дебюта, я бы так и остался вечно подающим надежды.

Когда приезжаешь в Париж, попадаешь в клуб, который хочет стать лучшим в мире, переходишь в клуб, который хочет играть во всех турнирах. Я намерен сделать все возможное, чтобы войти в историю с «ПСЖ».

Играть вместе с Неймаром – это что-то удивительное. «ПСЖ» и раньше интересовал меня, а Неймар стал дополнительным бонусом.

При этом я никогда не забуду «Монако» и всегда буду благодарен этому клубу».

Напомним, Мбаппе перешел в «ПСЖ» 31 августа на правах аренды с обязательством выкупа за 135 миллионов евро плюс 45 миллионов в качестве бонуса.