Вилья получил травму на тренировке сборной Испании
Нападающий Давид Вилья получил травму на сегодняшней тренировке сборной Испании, сообщается на ее официальном сайте.
Форвард прошел медобследование, выявившее у него повреждение мышцы бедра.
Участие 35-летнего игрока с матче отборочного цикла-2018 с командой Лихтенштейна 5 сентября будет зависеть от хода восстановления.
Накануне Вилья вышел на поле на 89-й минуте домашенй встречи с Италией (3:0).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически