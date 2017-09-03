Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:2, 4:6, 1:6Киз
Хоккей  ЦСКА3 : 0Сибирь
Футбол  Голландия- : -Болгария
Хоккей  Металлург3 : 2 ББарыс
Футбол  Россия2 : 0Динамо
Теннис  Севастова- : -Шарапова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вилья получил травму на тренировке сборной Испании

Комментарии

Нападающий Давид Вилья получил травму на сегодняшней тренировке сборной Испании, сообщается на ее официальном сайте.

Форвард прошел медобследование, выявившее у него повреждение мышцы бедра.

Участие 35-летнего игрока с матче отборочного цикла-2018 с командой Лихтенштейна 5 сентября будет зависеть от хода восстановления.

Накануне Вилья вышел на поле на 89-й минуте домашенй встречи с Италией (3:0).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хорватия победой завершила матч с Косово в квалификации ЧМ-2018Сборная Хорватии дома обыграла команду Косово (1:0) в доигровке матча отборочного цикла чемпионата мира-2018.Андрей Ярмоленко: Сборная Украины еще ничего не решилаПолузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал домашнюю победу над Турцией (2:0) и поделся ожиданиями от выездной встречи с Исландией в отборочном цикле чемпионата мира-2018.Иско: Рад, что помог сборной Испании обыграть серьезного соперникаПолузащитник сборной Испании Иско Аларкон дал комментарий после победы над командой Италии в рамках отбора на чемпионат мира в России.Сборные Хорватии и Косово доиграют свой матч сегодня в ЗагребеКак сообщает пресс-служба УЕФА, сборные Хорватии и Косово доиграют матч отборочного турнира чемпионата мира-2018, который в субботу был прерван из-за погодных условий.Андрес Иньеста: Было бы ошибкой думать, что Испания уже вышла на чемпионат мираПолузащитник сборной Испании Андрес Иньеста поделился впечатлениями от победы над командой Италии в матче квалификации чемпионата мира-2018.
Футбол
Килиан Мбаппе: «ПСЖ» и раньше интересовал меня, а Неймар стал бонусом
Футбол
Хорватия победой завершила матч с Косово в квалификации ЧМ-2018
Формула-1
Льюис Хэмилтон: Команда «Мерседес» сегодня сработала безупречно
Футбол
Матч Россия – «Динамо» пройдет при аншлаге
все новости
Испания
Испаниякалендарьстатистика
Давид Вилья
Давид Вильявсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости