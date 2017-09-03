Себастьян Феттель: «Феррари» сильно проведет концовку сезона
Пилот «Феррари»
Себастьян Феттель подвел итоги 13-го этапа сезона Гран-при Италии в Монце.
30-летний немец финишировал третьим и пропустил на первое место в общем зачете
британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
«Гонка получилась увлекательной, – приводит Sky Sports слова Феттеля. – Я стартовал не очень хорошо, и мне потребовалось некоторое время, чтобы довериться машине.
После этого мы оказались в одиночестве. Нам не удавалось выдерживать темп двух лидеров. Несмотря на то, что гонка выдалась трудной, я знаю, что у нас быстрая машина, и мы сильно проведем концовку сезона».
Напомним, Феттель финишировал после двух «Мерседесов» и теперь отстает от Хэмилтона на три очка.
14-й этап сезона Гран-при Сингапура пройдет 17 сентября на трассе «Марина Бей».