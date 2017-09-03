Оскар Осала: Большую часть игры с «Барысом» контролировали мы

Нападающий «Металлурга» Оскар Осала прокомментировал победу в матче с «Барысом» (362 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Игра тяжелая – Астана была хороша в начале матча, но затем, большую часть игры уже контролировали мы. Найджел Доус, конечно, отличный снайпер, он все же смог сравнять счет. Но в целом я считаю, что игра получилась неплохой, - передает слова Осалы пресс-служба «Металлурга».