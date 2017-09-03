Станислав Гареев: В принципе с «Нефтехимиком» был тяжелый матч
Источник: ХК «Салават Юлаев»Комментарии
Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (6:0).
- Всех с победой! В принципе был тяжелый матч, особенно первые два периода. Была постоянная борьба, приходилось бороться, много стычек. В третьем периоде вышли собранными и Бог нас за правильную игру вознаградил, - передает слова Гареева официальный сайт уфимской команды.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически