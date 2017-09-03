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Эркка Вестерлунд: Мне нравится с каким отношением играет «Нефтехимик»

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (6:0).

– Мне нравится с каким отношением играет «Нефтехимик», во всех отношениях, то что они делают на льду. Я думаю, что мы сделали выводы после домашней игры на турнире – как играть с «Нефтехимиком».

Можно ли сказать, что сейчас команда сыгралась? Конечно, я доволен сейчас. Но процесс тренировок очень короткий, всего два месяца и нам еще есть над чем работать.

Не было опасений, что команда расслабиться после 11 забитый шайб в матче с «Сочи»? Я думаю, что игроки сейчас знают, что одна игра не зависит одна от другой. Они это понимают, - приводит слова Вестерлунда пресс-служба уфимской команды.

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