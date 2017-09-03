Даниэль Риккардо: Надеюсь, мои обгоны войдут в число хайлайтов года

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо высказался о своем выступлении на Гран-при Италии в Монце. 28-летний австралиец финишировал четвертым при том, что стартовал с 16-й позиции.

«Мы были близки к подиуму, – приводит Sky Sports слова Риккардо. – Мы догоняли Себа, сокращая отставание по секунде на круге, но потом ему удалось перевернуть ситуацию, а я выжимал максимум из своих шин.

Но было весело. Мне определенно удались несколько хороших обгонов. Надеюсь, они войдут в число самых ярких моментов года.

Хочу отдать должное Кими за чистую и честную борьбу. Хотя, если честно, я бы обогнал так любого. Я осознавал, что чем выше поднимаюсь, тем сложнее будет обгонять. И я доволен, что вышел вперед».

Напомним, Риккардо был признан гонщиком дня в голосовании болельщиков на официальном сайте Формулы-1. Также ему принадлежит быстрейший круг в гонке – 1 минута 23,361 секунды.

Австралиец сохранил четвертое место в общем зачете, увеличив свое преимущество над Кими Райкконеном из «Феррари» до шести очков.

14-й этап сезона Гран-при Сингапура пройдет 17 сентября на трассе «Марина Бей».