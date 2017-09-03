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«Амкар» сообщил о возвращении Евсеева

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Тренерский штаб «Амкара» пополнил Вадим Евсеев, уже работавший в Перми в 2015-2016 годах, сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, с января по август этого года специалист возглавлял клуб ПФЛ «Текстильщик» (Иваново). Сейчас эта команда занимает второе место в зональном турнире второго дивизиона. 

«За это время мы соскучились по Вадиму Валентиновичу, а Вадим Валентинович соскучился по премьер-лиге, - сказал  исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов. - Евсеев прекрасно работал в Иваново, но все должны понимать, что его уровень - это, безусловно, РФПЛ. Надеюсь, что его возвращение в тренерский штаб Гаджиева придаст «Амкару» тот импульс, которого нашим футболистам, возможно, не хватало на старте сезона».

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