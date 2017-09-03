Илья Воробьев: Очки нам даются тяжело, но ребята молодцы, ребята бились

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:2 Б).

– Мы работаем, очки нам даются тяжело, но ребята молодцы, ребята бились. Очередная игра «от ножа». «Барыс», наверное, еще с прошлого плей-офф хотел что-то доказать, и поэтому игра очень хорошая получилось, - приводит слова Воробьева пресс-служба «Металлурга».