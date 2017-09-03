«Лада» в овертайме уступила «Амуру»

Хоккеисты «Лады» в овертайме уступили хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Тольятти и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. В основное время у «Лады» заброшенной шайбой отметился Александр Нестеров. У «Амура» точный бросок на свой счет записал Томаш Загорна. Победную шайбу в овертайме забросил Алексей Бывальцев.

В следующей игре «Лада» 5 сентября на своем льду примет «Куньлунь». В тот же день «Амур» на выезде встретится с «Трактором».