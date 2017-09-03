«Лада» в овертайме уступила «Амуру»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты «Лады» в овертайме уступили хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча прошла в Тольятти и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. В основное время у «Лады» заброшенной шайбой отметился Александр Нестеров. У «Амура» точный бросок на свой счет записал Томаш Загорна. Победную шайбу в овертайме забросил Алексей Бывальцев.
В следующей игре «Лада» 5 сентября на своем льду примет «Куньлунь». В тот же день «Амур» на выезде встретится с «Трактором».
Матч
Лада - Амур - 0:2 О.Т. (0:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
T. Zohorna (Фролов, Кондратьев), 58:28 (0:1). Бывальцев (Кондратьев), 62:34 (0:2).
Место и дата
03 сентября 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
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