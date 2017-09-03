Валттери Боттас: Удивительно, насколько мы были быстры сегодня

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал 13-й этап чемпионата мира Гран-при Италии в Монце, который он завершил на втором месте.

«Как и у Льюиса (Хэмилтона), старт получился сложным, – приводит Sky Sports слова финна. – Мне пришлось серьезно постараться, чтобы отвоевывать одно место за другим.

Сегодня машина вела себя очень здорово. Это удивительно, насколько мы были быстры. Управлять болидом было одно удовольствие».

Отметим, что Боттас в четвертый раз в сезоне финишировал на втором месте и помог команде оформить третий дубль. Финн остается на третьем месте в общем зачете, отставая на 38 очков от Себастьяна Феттеля из «Феррари» и на 41 – от своего партнера Льюиса Хэмилтона.

14-й этап сезона Гран-при Сингапура пройдет 17 сентября на трассе «Марина Бей».