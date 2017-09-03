«Авангард» потерпел второе поражение кряду, уступив «Витязю»

читайте также

Артис Аболс: Безответственная игра в большинстве привела к удалению, которым «Амур» воспользовался Главный тренер тольяттинского клуба Артис Аболс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2 ОТ).

Игорь Никитин: Не скажу, что резко сбавили во втором периоде После победы над «Сибирью» (3:1) главный тренер ЦСКА Игорь Никитин не согласился, что его команда сбавила обороты после первого периода.

«Поквитаемся в ноябре»: как «Сибирь» проиграла ЦСКА и пригрозила реваншем ЦСКА гарантировал себе победу уже в первом периоде. Продлив успешную серию до четырех матчей. «Сибирь» потерпела третье поражение подряд.

Майк Кинэн: Игроки «Куньлуня» сами нашли мотивацию, чтобы спасти игру с «Трактором» Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:4 Б).