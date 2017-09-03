«Авангард» потерпел второе поражение кряду, уступив «Витязю»
«Витязь» дома обыграл «Авангард» (6:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Артем Швец-Роговой, Алексей Семенов (дважды), Алексей Макеев (дважды), Максим Афиногенов, у гостей - Семен Кошелев и Андре Петерссон.
Подмосковный клуб прервал серию из трех поражений, омичи после успешного старта проиграли второй матч кряду.
5 сентября «Витязь» примет «Сибирь», а «Авангард» в тот же день сыграет на выезде со «Слованом».
Матч
Витязь - Авангард - 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)
Голы:
Швец-Роговой 1:17 (1:0). Семёнов 4:19 (2:0). Кошелев (Михеев), 10:04 (2:1). Семёнов (Афиногенов, Сёмин), 18:54 (3:1). Макеев (Горак), 20:29 (4:1). Афиногенов (Макеев, Y. Pautov), 25:47 (5:1). Макеев (Афиногенов, Сёмин), 34:26 (6:1). Петерссон (Семёнов, M. Mineev), 55:24 (6:2).
Место и дата
03 сентября 17:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция