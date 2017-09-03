Евгений Корешков: Мы играли с лучшей командой нашего хоккея последних 20 лет

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Я благодарен своей команде в том плане, что выдали потрясающий матч и при счете 0:2 не потерялись и сравняли, затем еще выстояли в меньшинстве, проверили характер. Это при том, что мы играли с лучшей командой нашего хоккея последних двадцати лет. Наша же команда сейчас немного перестраивается, омолодилась, появились новые игроки, и с чемпионата Казахстана в том числе. Они выдают больше, чем сто процентов. Поэтому у меня ни к кому претензий нет, - сказал специалист.