Евгений Корешков: Мы играли с лучшей командой нашего хоккея последних 20 лет
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Я благодарен своей команде в том плане, что выдали потрясающий матч и при счете 0:2 не потерялись и сравняли, затем еще выстояли в меньшинстве, проверили характер. Это при том, что мы играли с лучшей командой нашего хоккея последних двадцати лет. Наша же команда сейчас немного перестраивается, омолодилась, появились новые игроки, и с чемпионата Казахстана в том числе. Они выдают больше, чем сто процентов. Поэтому у меня ни к кому претензий нет, - сказал специалист.
Матч
Металлург Мг - Барыс - 3:2 Б. (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Эллисон (Денисов, Дронов), 16:00 (1:0). Осала (Филиппи, Шаус), 27:36 (2:0). Доус (Вей, Диц), 33:42 (2:1). Доус (Даллмэн, Диц), 57:50 (2:2).
Победный буллит:
Мозякин - 3:2.
Место и дата
03 сентября 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция