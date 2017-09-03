Макс Ферстаппен: Моя гонка завершилась после трех кругов, но я доволен итогом

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен подвел итоги 13-го этапа Гран-при Италии в Монце. 19-летний голландец финишировал на десятом месте.

«Можно сказать, что моя гонка завершилась после трех кругов, после чего я играл в догонялки, – приводит Sky Sports слова Ферстаппена. – Думаю, результат все равно получился достойным, так что я рад.

Сингапур? Я был доволен машиной и здесь, хотя мне пришлось отыгрывать позиции, а Даниэль (Риккардо) стал четвертым. Надеюсь, в Сингапуре мы сможем побороться за настоящий подиум».

Напомним, в нынешнем сезоне Ферстаппен лишь раз входил в тройку лучших, завершив Гран-при Китая на третьем месте. В общем зачете чемпионата мира он занимает шестое место с 68 очками.

14-й этап сезона Гран-при Сингапура пройдет 17 сентября на трассе «Марина Бей».