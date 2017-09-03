Хедира уедет в MLS

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может продолжить карьеру в США, сообщает Calciomercato.it.

По информации итальянских источников, с января чемпионы Италии начнут переговоры с полузащитником «Ливерпуля» Эмре Джаном, контракт которого истекает в июне 2018 года. Ожидается, что следующим летом 23-летний немец перейдет в «Ювентус» на правах свободного агента. В свою очередь его соотечественник Хедира, выступающий на той же позиции, покинет клуб и переберется в MLS.

Напомним, 30-летний чемпион мира перешел в «Ювентус» в 2015 году после того, как истек его контракт с «Реалом». За два года Хедира провел за команду 74 матча, забил десять голов и сделал семь голевых передач.