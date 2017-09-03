Владимир Крикунов: «Автомобилисту» повезло в начале матча, мы забили два гола

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:1).

- Нам повезло в начале матча, мы забили два гола. После домашнего поражения ребята хотели реабилитироваться. Все старались, делали все возможное для победы, мы сегодня играли в четыре взрослых звена и три пары защитников. Наверно, переломный момент был, когда мы играли втроем почти две минуты и выстояли. Довели матч до победы, - приводит слова Крикунова пресс-служба «Автомобилиста».