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Владимир Крикунов: «Автомобилисту» повезло в начале матча, мы забили два гола

Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:1).

- Нам повезло в начале матча, мы забили два гола. После домашнего поражения ребята хотели реабилитироваться. Все старались, делали все возможное для победы, мы сегодня играли в четыре взрослых звена и три пары защитников. Наверно, переломный момент был, когда мы играли втроем почти две минуты и выстояли. Довели матч до победы, - приводит слова Крикунова пресс-служба «Автомобилиста».

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