Александр Андриевский: Проспали начало игры, «Автомобилист» был активнее нас

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:4).

- Мы проспали начало игры, «Автомобилист» был активнее нас, быстрее. Потом нам удалось вернуться в игру, забили гол. При счете 2:1 игра шла до гола, к сожалению, забили не мы. У нас страдает реализация, одного гола нам не хватает для победы. Я не скажу, что у нас не было шансов, они были. Но реализация пока страдает, отсюда результат, - приводит слова Андриевского пресс-служба «Автомобилиста».