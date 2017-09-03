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Майк Кинэн: Игроки «Куньлуня» сами нашли мотивацию, чтобы спасти игру с «Трактором»

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:4 Б).

- Очевидно, что мы начали игру медленно, слабо и загнали себя в очень непростую ситуацию. К счастью, во втором периоде нам удалось обрести нужный ритм, задать иную инерцию, которая помогла довести этот матч до успешного финала.

Что говорил игрокам после первого периода? Думаю, за время предсезонной подготовки наша команда сформировалась как единый коллектив, который имеет определенную гордость за себя. Игроки сами нашли внутри себя мотивацию, чтобы продолжить эту игру и спасти ее, - приводит слова Кинэна пресс-служба «Трактора».

Матч

Трактор - Куньлунь Ред Стар - 4:5 Б. (3:0, 1:3, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Якуценя (Кольцов), 2:50 (1:0). Щехура 13:38 (2:0 - бол.). Петров Ю. (Рыбаков), 17:00 (3:0). Поникаровский (Турессон, Воробей), 21:22 (3:1). Кейн (Костицын, Вольски), 23:01 (3:2). Кейн (Вольски), 26:07 (3:3). Вишневский (Кольцов, Щехура), 39:31 (4:3 - бол.). Дефацио (Вольски, Кинрэйд), 52:09 (4:4 - бол.).

Победный буллит:

Блэйкер - 4:5.

Место и дата

03 сентября 15:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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