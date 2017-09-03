Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург3 : 2 ББарыс
Футбол  Россия3 : 0Динамо
Теннис  Севастова- : -Шарапова
Хоккей  ЦСКА3 : 1Сибирь
Футбол  Голландия1 : 0Болгария
Волейбол  Германия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Константин Рауш: Мне очень понравилось в сборной

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Кельна» и сборной России Константин Рауш после победы над «Динамо» (3:0) поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.

- Для меня просто хорошо, что я со всеми познакомился. Это отлично. Я десять лет играю в Бундеслиге, ждал вызова. Просто классно было.

- Как команда приняла? Как живет?
- В первые дни надо было познакомиться. Пытался много разговаривать, чтобы все прошло. Думаю, сейчас перед матчем хорошо разыгрались. Нормально играли. Я вообще никого не знал из сборной. Все нормально прошло за неделю.

- Русский язык вы точно не забыли.
- Я стараюсь на нем с родителями разговаривать. Мне еще надо маленько учиться.

- Вы играли на позиции левого латераля. Чего требовал Черчесов: больше играть в атаке или действовать аккуратнее?
- Оба варианта. Надо и в атаке играть, и много работать сзади. Это нормально для этой позиции. Всегда надо много бегать.

- Как оцениваете шансы закрепиться в сборной и сыграть на чемпионате мира?
- Этого не могу сказать. Я был в сборной первый раз, мне очень понравилось. Мы нормально сыграли, - сказал Рауш в эфире канала «Матч! Футбол 1».

Напомним, сборная России обыграла «Динамо» на «Арене Химки» со счетом 3:0. Голы забили Антон Миранчук, Антон Заболотный и Марио Фернандес. Константин Рауш отметился голевой передачей.

Матч

Россия - Динамо - 3:0 (2:0)

Голы

Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).

Состав

Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)

Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Все не зря. Почему победа сборной России над «Динамо» - не пустышкаВсе не зря. Почему победа сборной России над «Динамо» - не пустышкаМатч сборной России против «Динамо», который многие называли ненужным, оказался лучше, чем о нем думали.Сборная России разгромила «Динамо» в контрольном матчеСборная России в Химках обыграла московское «Динамо» (3:0) в контрольной встрече.Сборная России – «Динамо». ОнлайнСборная России – «Динамо». ОнлайнФутболисты сборной России в рамках товарищеского матча сыграют с московским «Динамо».Матч Россия – «Динамо» пройдет при аншлагеВсе билеты на контрольный матч Россия – «Динамо» (Москва) закончились, сообщает официальный твиттер сборной России. Таким образом, матч на «Арене Химки» пройдет при аншлаге.Россия - «Динамо»: Стартовые составыМосковское «Динамо» определилось со стартовым составом на контрольный матч со сборной России.
Формула-1
Даниэль Риккардо: Надеюсь, мои обгоны войдут в число хайлайтов года
Формула-1
Себастьян Феттель: «Феррари» сильно проведет концовку сезона
Футбол
Вилья получил травму на тренировке сборной Испании
Футбол
Килиан Мбаппе: «ПСЖ» и раньше интересовал меня, а Неймар стал бонусом
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Константин Рауш
Константин Раушвсе новости
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости