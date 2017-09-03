Константин Рауш: Мне очень понравилось в сборной

Полузащитник «Кельна» и сборной России Константин Рауш после победы над «Динамо» (3:0) поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.

- Для меня просто хорошо, что я со всеми познакомился. Это отлично. Я десять лет играю в Бундеслиге, ждал вызова. Просто классно было.

- Как команда приняла? Как живет?

- В первые дни надо было познакомиться. Пытался много разговаривать, чтобы все прошло. Думаю, сейчас перед матчем хорошо разыгрались. Нормально играли. Я вообще никого не знал из сборной. Все нормально прошло за неделю.

- Русский язык вы точно не забыли.

- Я стараюсь на нем с родителями разговаривать. Мне еще надо маленько учиться.

- Вы играли на позиции левого латераля. Чего требовал Черчесов: больше играть в атаке или действовать аккуратнее?

- Оба варианта. Надо и в атаке играть, и много работать сзади. Это нормально для этой позиции. Всегда надо много бегать.

- Как оцениваете шансы закрепиться в сборной и сыграть на чемпионате мира?

- Этого не могу сказать. Я был в сборной первый раз, мне очень понравилось. Мы нормально сыграли, - сказал Рауш в эфире канала «Матч! Футбол 1».

Напомним, сборная России обыграла «Динамо» на «Арене Химки» со счетом 3:0. Голы забили Антон Миранчук, Антон Заболотный и Марио Фернандес. Константин Рауш отметился голевой передачей.