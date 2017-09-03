Константин Рауш: Мне очень понравилось в сборной
Полузащитник «Кельна» и сборной России Константин Рауш после победы над «Динамо» (3:0) поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.
- Для меня просто хорошо, что я со всеми познакомился. Это отлично. Я десять лет играю в Бундеслиге, ждал вызова. Просто классно было.
- Как команда приняла? Как живет?
- В первые дни надо было познакомиться. Пытался много разговаривать, чтобы все прошло. Думаю, сейчас перед матчем хорошо разыгрались. Нормально играли. Я вообще никого не знал из сборной. Все нормально прошло за неделю.
- Русский язык вы точно не забыли.
- Я стараюсь на нем с родителями разговаривать. Мне еще надо маленько учиться.
- Вы играли на позиции левого латераля. Чего требовал Черчесов: больше играть в атаке или действовать аккуратнее?
- Оба варианта. Надо и в атаке играть, и много работать сзади. Это нормально для этой позиции. Всегда надо много бегать.
- Как оцениваете шансы закрепиться в сборной и сыграть на чемпионате мира?
- Этого не могу сказать. Я был в сборной первый раз, мне очень понравилось. Мы нормально сыграли, - сказал Рауш в эфире канала «Матч! Футбол 1».
Напомним, сборная России обыграла «Динамо» на «Арене Химки» со счетом 3:0. Голы забили Антон Миранчук, Антон Заболотный и Марио Фернандес. Константин Рауш отметился голевой передачей.
Матч
Голы
Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).
Состав
Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)
Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция