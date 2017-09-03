Игорь Никитин: Не скажу, что резко сбавили во втором периоде

После победы над «Сибирью» (3:1) главный тренер ЦСКА Игорь Никитин не согласился, что его команда сбавила обороты после первого периода.

- Доволен началом, забили три хорошие шайбы. Не скажу, что после перерыва мы резко сдали. Просто соперник прибавил, сыграл организованно, насытил оборону.

- Почему не знает замен Кирилл Капризов?

- Я уже отвечал от этот вопрос. Он у нас «лимитчик», игрок 1997-го года рождения. Мы его обязаны ставить.