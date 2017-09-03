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Павел Зубов: Не было игры – нам везло, когда стала появляться – удача отвернулась

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После поражения от ЦСКА (1:3) главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал причины неудачи.

- Когда одержали три победы подряд, все говорили – игры нет, а команде везет, а теперь, когда игра стала проклевываться, удача отвернулась. Но дело не в фарте. А в концентрации. Мы пропустили три легких гола. Из-за потери концентрации. Во втором и третьем периоде собрались, начали играть смелее. И выиграли эти отрезки со счетом 1:0. Жаль, что не засчитали шайбу в начале второго периода.

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