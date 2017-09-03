Артис Аболс: Безответственная игра в большинстве привела к удалению, которым «Амур» воспользовался

Главный тренер тольяттинского клуба Артис Аболс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2 ОТ).

- Мы довольно вяло играли, не было той энергетики, на которую мы надеялись, ожидали и требовали. Несмотря на это, все складывалось неплохо для нас, долгое время вели в счете… Игра длится 60 минут. Наша безответственная игра в большинстве привела к удалению, которым «Амур» воспользовался. В овертайме пропустили еще шайбу и проиграли, - приводит слова Аболса пресс-служба тольяттинской команды.