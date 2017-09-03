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Вандерсон: Панченко? Хорошо, что он нам не забил

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Динамо» Вандерсон рассказал, что думает о поражении от сборной России.

- Какие мысли после такого поражения?
- Мы понимали, что это всего лишь тренировка. Сыграли с сильной командой. К сожалению, потерпели поражение. Но зато поддержали форму. И обязательно обратим внимание на ошибки перед игрой с «Зенитом».

- Было необычно играть против сборной России?
- Да, немного. Но и такое тоже случается. Для нас это хороший опыт. Спасибо болельщикам, было очень много фанатов «Динамо».

- Не боялись сделать пас на Панченко?
- Ну я-то уже поле покинул. Но и Панченко нам не забил.

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