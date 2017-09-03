Вандерсон: Эта сборная России не слабее первой

Нападающий «Динамо» Вандерсон считает, что в опал сборная России не уступает первой команде, сыгравшей на Кубке конфедераций.



- Эта сборная по сути вторая. На ваш взгляд, она и правда уступает первой в мастерстве?

- Нисколько не хуже. В ней были и те, кто выступает за первую команду. Если их вызвал тренер, значит, эти футболисты достойны и обладают нужными качествами.



- Кто вам больше всего понравился у соперника?

- Марио Фернандес, братья Миранчуки, Игнатьев. Тарасов тоже, - улыбаясь добавляет Вандерсон после того, как Дмитрий приветствует его в микст-зоне.

