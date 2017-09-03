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Вандерсон: Эта сборная России не слабее первой

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Динамо» Вандерсон считает, что в опал сборная России не уступает первой команде, сыгравшей на Кубке конфедераций.

- Эта сборная по сути вторая. На ваш взгляд, она и правда уступает первой в мастерстве?
- Нисколько не хуже. В ней были и те, кто выступает за первую команду.  Если их вызвал тренер, значит, эти футболисты достойны и обладают нужными качествами.

- Кто вам больше всего понравился у соперника?
- Марио Фернандес, братья Миранчуки, Игнатьев. Тарасов тоже, - улыбаясь добавляет Вандерсон после того, как Дмитрий приветствует его в микст-зоне.

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