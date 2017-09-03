Руслан Нигматуллин: Пять дебютантов этой сборной точно попадут в основной созыв

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин порассуждал о перспективах дебютантов сборной России.

- Сколько человек из этой команды окажется в первой команде на следующий сбор?

- Человек пять точно. Это, опять же, Миранчуки со своим креативом, мощный и умелый форвард Заболотный, Качественный крайний бегунок Фернандес. Ну и Лунев как минимум будет вторым голкипером сборной.

- Почему?

- Мне понравилось, что Андрей, не стал говорить, как это часто бывает с вызванными в сборную вратарями, что Акинфеев – первый номер, а мы тут сбоку все на скамейке посидим. Он сразу заявил, что честолюбивые дублеры могут не высовываться, а он приехал в национальную команду, чтобы играть. Вот с таким настроением каждый футболист должен приезжать в сборную!