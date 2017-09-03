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Руслан Нигматуллин: Пять дебютантов этой сборной точно попадут в основной созыв

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин порассуждал о перспективах дебютантов сборной России.

- Сколько человек из этой команды окажется в первой команде на следующий сбор?
- Человек пять точно. Это, опять же, Миранчуки со своим креативом, мощный и умелый форвард Заболотный, Качественный крайний бегунок Фернандес. Ну и Лунев как минимум будет вторым голкипером сборной.

- Почему?
- Мне понравилось, что Андрей, не стал говорить, как это часто бывает с вызванными в сборную вратарями, что Акинфеев – первый номер, а мы тут сбоку все на скамейке посидим. Он сразу заявил, что честолюбивые дублеры могут не высовываться, а он приехал в национальную команду, чтобы играть. Вот с таким настроением каждый футболист должен приезжать в сборную!

Матч

Россия - Динамо - 3:0 (2:0)

Голы

Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).

Состав

Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)

Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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