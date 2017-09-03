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Руслан Нигматуллин: Матч с «Динамо» себя оправдал. Черчесов просмотрел резерв

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин дал оценку игре сборной России против московского «Динамо» (3:0).

- Сборная выиграла, но вопросов к ней от этого меньше не стало. Состав, лицо, философия…
- У этой сборной была другая цель – Станислав Черчесов с коллегами должен был отсмотреть ближайший резерв, взять через этот сбор в основную обойму нескольких новичков. Главное, что тренеры познакомились с возможностями тех, кто в ближайшем будущем может составить конкуренцию нынешним игрокам сборной России. Этот сбор и этот матч нельзя рассматривать как какую-то перспективу первой команды, это лишь прощупывание почвы и возможность заглянуть в будущее, - сказал Нигматуллин.

Матч

Россия - Динамо - 3:0 (2:0)

Голы

Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).

Состав

Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)

Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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