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Виталий Мутко: Календарь матчей сборной сформируем после 5 сентября

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что календарь товарищеских игр сборной России по футболу будет сформирован после 5 сентября.

Сегодня в Химках национальная команда победила московское «Динамо» (3:0) в контрольной встрече.

«Вы сами понимаете, что сейчас во многих группах (отборочного цикла чемпионата мира-2018) очень запутанная ситуация - если ты выходишь с первого места, то не играешь стыковой матч, - сказал Мутко. - На этом очень много всего завязано - мы вроде имеем предварительные договоренности, но при условии, если команда выходит с первого места. Те команды, которые попадают в стыковые матчи, в ноябре сыграть не смогут. Сейчас 5 сентября будут сыграны еще матчи, после чего мы сформируем календарь как минимум этого года».

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Матч

Россия - Динамо - 3:0 (2:0)

Голы

Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).

Состав

Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)

Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция



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