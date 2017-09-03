Виталий Мутко: Календарь матчей сборной сформируем после 5 сентября

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что календарь товарищеских игр сборной России по футболу будет сформирован после 5 сентября.

Сегодня в Химках национальная команда победила московское «Динамо» (3:0) в контрольной встрече.

«Вы сами понимаете, что сейчас во многих группах (отборочного цикла чемпионата мира-2018) очень запутанная ситуация - если ты выходишь с первого места, то не играешь стыковой матч, - сказал Мутко. - На этом очень много всего завязано - мы вроде имеем предварительные договоренности, но при условии, если команда выходит с первого места. Те команды, которые попадают в стыковые матчи, в ноябре сыграть не смогут. Сейчас 5 сентября будут сыграны еще матчи, после чего мы сформируем календарь как минимум этого года».

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.





