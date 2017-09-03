Сборная Голландии взяла верх над Болгарией в отборочном матче ЧМ-2018

Футболисты сборной Голландии переиграли команду Болгарии в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Встреча 7-го тура в группе А прошла на поле стадиона «Амстердам Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу голландской сборной. У хозяев голами отличились Арьен Роббен и Дэви Проппер, оформивший дубль в этой встрече. У болгарской команды точный удар на счету Георги Костадинова.

Отметим, что полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес провел на поле все 90 минут и отметился результативной передачей.

После этой игры Голландия набрала 13 очков и поднялась на третью строчку в турнирной таблице. Болгария, имея в активе 12 очков, занимает четвертое место в группе А.

В следующем туре Голландия 7 ноября сыграет в гостях с Белоруссией. В тот же день Болгария на своем поле примет сборную Франции.