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Сборная Голландии взяла верх над Болгарией в отборочном матче ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Голландии переиграли команду Болгарии в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Встреча 7-го тура в группе А прошла на поле стадиона «Амстердам Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу голландской сборной. У хозяев голами отличились Арьен Роббен и Дэви Проппер, оформивший дубль в этой встрече. У болгарской команды точный удар на счету Георги Костадинова.

Отметим, что полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес провел на поле все 90 минут и отметился результативной передачей.

После этой игры Голландия набрала 13 очков и поднялась на третью строчку в турнирной таблице. Болгария, имея в активе 12 очков, занимает четвертое место в группе А.

В следующем туре Голландия 7 ноября сыграет в гостях с Белоруссией. В тот же день Болгария на своем поле примет сборную Франции.

Матч

Голландия - Болгария - 3:1 (1:0)

Голы

Прюппер 8 (1:0). Роббен 67 (2:0). Попов И. 69 (2:1). Прюппер 80 (3:1).

Место и дата

03 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция

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