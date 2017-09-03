Виталий Мутко: Многие футболисты сборной сыграли убедительно

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко оценил матч сборной России против «Динамо».

- Игра мне понравилась, получился информативный матч. Я бы не стал говорить, что этот состав - ближайший резерв, все-таки в нем есть игроки, которые очень близки к основной команде. Был просто хороший, информативный матч. Сыграли ребята, которые всегда на слуху. Многие выглядели довольно убедительно. Хорошо, что у тренера была возможность с ними поработать. Спасибо за встречу и «Динамо», для них она тоже была важна, - сказал Мутко после завершения матча.