Сборная Швеции разгромила в гостях Белоруссию в отборочном матче ЧМ-2018

Футболисты сборной Белоруссии крупно уступили Швеции в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Встреча 7-го тура в группе А прошла на поле стадиона «Борисов-Арена» и завершилась со счетом 4:0 в пользу шведской команды. Голами у победителей отметились Эмиль Форсберг, Кристоффер Нюман, Маркус Берг и Андреас Гранквист.

После этой игры команда Швеции набрала 16 очков и возглавляет турнирную таблицу группы А. Белоруссия, имея в активе 5 очков, находится на пятом месте.

В следующем туре Белоруссия 7 ноября на своем поле примет голландскую сборную. В тот же день шведы дома сыграют с Люксембургом.