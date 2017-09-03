Дмитрий Тарасов: Огромное спасибо Черчесову за доверие, надеюсь его оправдал
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал решение главного тренера Станислава Черсесова доверить ему капитанскую повязку в матче с ''Динамо'':
- Не
зацикливался насчет этого. Узнал за день до матча, что буду капитаном.
Это связано с тем, что в этой команде я был одним из самый опытных.
Поэтому Черчесов доверил мне капитанскую повязку. За доверие огромное
спасибо. Надеюсь, что оправдал сегодня доверие наставника и в дальнейшем
тоже не подведу.
- Как оцениваете матч?
- В первом тайме мы играли немного лучше. Когда забили трижды, то немного сбавили темп и действовали по счету, но нужно было делать то, что от нас требовалось.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически