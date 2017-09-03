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Дмитрий Тарасов: Огромное спасибо Черчесову за доверие, надеюсь его оправдал

Андрей Попов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал решение главного тренера Станислава Черсесова доверить ему капитанскую повязку в матче с ''Динамо'':

 - Не зацикливался насчет этого. Узнал за день до матча, что буду капитаном. Это связано с тем, что в этой команде я был одним из самый опытных. Поэтому Черчесов доверил мне капитанскую повязку. За доверие огромное спасибо. Надеюсь, что оправдал сегодня доверие наставника и в дальнейшем тоже не подведу.

 - Как оцениваете матч?
- В первом тайме мы играли немного лучше. Когда забили трижды, то немного сбавили темп и действовали по счету, но нужно было делать то, что от нас требовалось.

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