Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург3 : 2 ББарыс
Футбол  Россия3 : 0Динамо
Футбол  Венгрия- : -Португалия
Хоккей  ЦСКА3 : 1Сибирь
Футбол  Голландия3 : 1Болгария
Волейбол  Германия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Черчесов: Караваеву помешали себя проявить трансферные слухи

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - о Караваеве из чешской «Спарты» и аншлаге на матче с «Динамо» (3:0).

- Удивлены ли столь хорошей явкой болельщиков – почти аншлаг?
- Если скажу, что нет, слукавлю. Но все-таки то, что мы провели Кубок конфедераций, дает результат. Народ начал нас оценивать, мы интересны для болельщиков. Хотя еще и не вышли на тот уровень, который необходим. Но раз трибуны были почти заполнены, значит – и время. И составы, и соперник были выбраны правильно. С первых дней была критика такого решения, но, считаю, мы аргументировали свою позицию. Говорил уже, что, вызови мы другой состав, полкоманды бы увязли в сводках с трансферного рынка: тела были бы здесь, а мысли в другом месте. Например, Караваеву поэтому и не удалось до конца себя проявить. Никто на нем крест не ставит, но вы же знаете, что до полуночи 31 августа столько было слухов, что он может уйти в «Локомотив». Возможно, это помешало ему сконцентрироваться на главном.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Руслан Нигматуллин: Матч с «Динамо» себя оправдал. Черчесов просмотрел резерв
Футбол
Руслан Нигматуллин: Пять дебютантов этой сборной точно попадут в основной созыв
Футбол
Матч Россия - «Динамо» посетили 15980 зрителей
Футбол
Вандерсон: Эта сборная России не слабее первой
все новости