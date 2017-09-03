Станислав Черчесов: Караваеву помешали себя проявить трансферные слухи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - о Караваеве из чешской «Спарты» и аншлаге на матче с «Динамо» (3:0).



- Удивлены ли столь хорошей явкой болельщиков – почти аншлаг?

- Если скажу, что нет, слукавлю. Но все-таки то, что мы провели Кубок конфедераций, дает результат. Народ начал нас оценивать, мы интересны для болельщиков. Хотя еще и не вышли на тот уровень, который необходим. Но раз трибуны были почти заполнены, значит – и время. И составы, и соперник были выбраны правильно. С первых дней была критика такого решения, но, считаю, мы аргументировали свою позицию. Говорил уже, что, вызови мы другой состав, полкоманды бы увязли в сводках с трансферного рынка: тела были бы здесь, а мысли в другом месте. Например, Караваеву поэтому и не удалось до конца себя проявить. Никто на нем крест не ставит, но вы же знаете, что до полуночи 31 августа столько было слухов, что он может уйти в «Локомотив». Возможно, это помешало ему сконцентрироваться на главном.