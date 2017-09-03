Юрген Клопп: Не верьте всему, что в прессе пишут о Коутиньо
Источник: Sky SportsКомментарии
Главный тренер «Ливерпуля»
Юрген Клопп высказался о ситуации с возможным переходом полузащитника Филиппе
Коутиньо в «Барселону» и не стал сравнивать ее с трансфером полузащитника «Боруссии»
(Дортмунд) Усмана Дембеле.
«У нас был один случай, у Дортмунда – другой, – приводит Sky Sports слова Клоппа. – Не верьте всему, что пишут в прессе. Все сложилось так, как мы хотели.
В Дортмунде решили, что игрок (Дембеле) может уйти, так что я не могу сравнивать эти две ситуации. А мы сохранили в составе очень хорошего игрока».
Напомним, в субботу представители «Барселоны» сообщили, что в последний день трансферного окна «Ливерпуль» запросил за Коутиньо 200 миллионов евро. Однако англичане опровергли эту информацию.
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