Юрген Клопп: Не верьте всему, что в прессе пишут о Коутиньо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с возможным переходом полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» и не стал сравнивать ее с трансфером полузащитника «Боруссии» (Дортмунд) Усмана Дембеле.

«У нас был один случай, у Дортмунда – другой, – приводит Sky Sports слова Клоппа. – Не верьте всему, что пишут в прессе. Все сложилось так, как мы хотели.

В Дортмунде решили, что игрок (Дембеле) может уйти, так что я не могу сравнивать эти две ситуации. А мы сохранили в составе очень хорошего игрока».

Напомним, в субботу представители «Барселоны» сообщили, что в последний день трансферного окна «Ливерпуль» запросил за Коутиньо 200 миллионов евро. Однако англичане опровергли эту информацию.