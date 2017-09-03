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Гулям продлит контракт с «Наполи» до 2022 года

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Защитник «Наполи» Фаузи Гулям близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, переговоры между агентом 26-летнего игрока сборной Алжира и клубом находятся на продвинутой стадии. Ожидается, что новое соглашение со значительным повышением зарплаты защитника будет рассчитано до 2022 года.

Стороны продолжают обсуждение суммы отступных, которая будет включена в договор. После этого о подписании нового контракта будет объявлено официально.

Гулям начал пятый сезон в составе «Наполи». С 2010 по 2014 годы он играл за «Сент-Этьен». В 101 матче серии A на счету защитника один гол, 13 голевых передач, 11 желтых и две красные карточки.

Добавим, что действующий контракт Гуляма с клубом рассчитан до лета 2018 года.

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