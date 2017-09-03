Юрий Калитвинцев: Есть претензии к игрокам «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев – по итогам товарищеского матча со сборной России (0:3).

- Провели хорошую тренировку с высокой степенью ответственности. Но есть претензии к некоторой группе людей. И дело не в счете, хотя для нас результат всегда важен. Будем разбирать пропущенные мячи, другие моменты. Есть что разобрать. В этом плане очень полезная игра получилась. Когда полтора месяца назад мне позвонил Черчесов и спросил, можем ли мы провести игру, сразу сказал: « С удовольствием». В мое время такие матчи тоже были – просто о них не объявлялось так официально. Спасибо сборной, что нас выбрали, спасибо болельщикам – думал, их будет меньше.

Но, повторюсь, для меня это была матч-тест. Не только по игре, но и по психологии, - продолжал Калитвинцев. - Против нас играли предельно мотивированные футболисты, кандидаты в сборную. Но чем мы хуже? Не должны были ребята их бояться, наоборот – это был шанс показать себя, самим стать кандидатами в сборную. Матч дал много информации. Плюс практику получили те, кому ее не доставало. Но если кто-то хочет играть в основе, то нужно этот шанс выгрызать, завоевывать, а не приходить побегать для здоровья. В этом плане претензии есть.

- Ташаев не играл сегодня. Успеет восстановиться к «Зениту»?

- У него вирус, но к «Зениту» он будет готов. Выйдет в старте или нет, посмотрим.

- Сегодня вы пробовали Цаллагова и Соснина на краях. Есть дефицит фланговых футболистов после ухода Ионова?

- Есть. Номинально у нас три фланговых игрока: Темников, Катрич и Ташаев. Благодаря Соснину – четыре. Мне всегда нравились универсалы. Антон может многие позиции закрыть. Дай бог, все будут здоровы. Если нет, будем из других делать универсалов.

- Погребняк входить в ту группу, которой вы недовольны?

- Это внутренние вопросы. Но не сказал бы, что он плохо сыграл. Цеплялся, создавал напряжение. Другое дело, что поддержка не успевала. Думаю, ребята проведут самоанализ и догадаются, кто в какой группе.