Де Врей близок к подписанию нового контракта с «Лацио»

Защитник «Лацио» Стефан де Врей ведет переговоры с клубом о продлении контракта, сообщает Corriere dello Sport.

Стороны близки к договоренности, однако им еще предстоит найти компромисс в вопросе суммы отступных. «Лацио» рассчитывает определить неустойку в размере 30 миллионов евро, тогда как окружение голландца рассчитывает на сумму на пять миллионов меньше. Не исключено, что клуб и игрок сойдутся на 27 миллионах.

Срок действия нынешнего соглашения 25-летнего де Врея с «Лацио» заканчивается летом 2018 года. Новый контракт с зарплатой в два миллиона евро в год будет рассчитан до конца сезона 2018/2019.

Де Врей начал четвертый сезон в «Лацио», куда он перешел в 2014 году из «Фейеноорда». В 61 матче серии A на счету защитника два гола, три голевые передачи, шесть желтых и одна красная карточки.