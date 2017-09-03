G2 Esports выиграла DreamHack Masters Malmö 2017

Французский коллектив G2 Esports стал победителем турнира DreamHack Masters Malmö 2017.



В финале французы обыграли датскую команду North со счетом 2:0 (16:12 Inferno, 16:9 Cobblestone).



За победу на турнире G2 Esports получит 100 000 долларов, а North достанется 50 000 долларов.



DreamHack Masters Malmö 2017 проходил с 30 августа по 3 сентября в шведском городе Мальмё. Призовой фонд чемпионата составлял 250 000 долларов.