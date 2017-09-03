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G2 Esports выиграла DreamHack Masters Malmö 2017

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Французский коллектив G2 Esports стал победителем турнира DreamHack Masters Malmö 2017.

В финале французы обыграли датскую команду North со счетом 2:0 (16:12 Inferno, 16:9 Cobblestone).

За победу на турнире G2 Esports получит 100 000 долларов, а North достанется 50 000 долларов.

DreamHack Masters Malmö 2017 проходил с 30 августа по 3 сентября в шведском городе Мальмё. Призовой фонд чемпионата составлял 250 000 долларов.

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