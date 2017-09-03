Даниил Квят: Даже «Макларены» были быстрее нас сегодня

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги 13-го этапа чемпионата мира Гран-при Италии в Монце.

«Даже «Макларены» были быстрее нас сегодня, – приводит Motorsport.com слова российского гонщика, боровшегося на дистанции со Стоффелем Вандорном. – Они смотрелись очень сильно. Я думаю, они больше фокусировались на настройках в поворотах, так что он мог держаться ко мне очень близко в них, но ему было чуть сложнее следовать за мной на прямых. Однако в «Параболике» он был настолько быстр, что ему удавалось остаться рядом на стартовой прямой.

Мне приходилось закрывать траекторию на каждом круге. Это было непросто. Это своего рода звоночек: если «Макларен» может соперничать на такого типа трассах с нами, значит, нам надо много работать. Нам надо начинать развивать сильные стороны нашей машины.

Машине не достает скорости, чтобы добиться чего-то большего. К сожалению, это было все, на что мы способны: и вчера, и сегодня. Сама гонка у меня получилась чистой. Я мог атаковать настолько сильно, насколько позволяла машина. Так что это был максимум».

Напомним, Квят финишировал на 12-м месте, тогда как его партнер по команде Карлос Сайнс-младший – на 14-м.

14-й этап сезона Гран-при Сингапура пройдет 17 сентября на трассе «Марина Бей».