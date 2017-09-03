Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  ЦСКА3 : 1Сибирь
Футбол  Голландия3 : 1Болгария
Волейбол  Германия1 : 1Россия
Футбол  Россия3 : 0Динамо
Футбол  Венгрия0 : 0Португалия
Теннис  Севастова5:7, 4:3Шарапова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Даниил Квят: Даже «Макларены» были быстрее нас сегодня

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги 13-го этапа чемпионата мира Гран-при Италии в Монце.

«Даже «Макларены» были быстрее нас сегодня, – приводит Motorsport.com слова российского гонщика, боровшегося на дистанции со Стоффелем Вандорном. – Они смотрелись очень сильно. Я думаю, они больше фокусировались на настройках в поворотах, так что он мог держаться ко мне очень близко в них, но ему было чуть сложнее следовать за мной на прямых. Однако в «Параболике» он был настолько быстр, что ему удавалось остаться рядом на стартовой прямой.

Мне приходилось закрывать траекторию на каждом круге. Это было непросто. Это своего рода звоночек: если «Макларен» может соперничать на такого типа трассах с нами, значит, нам надо много работать. Нам надо начинать развивать сильные стороны нашей машины.

Машине не достает скорости, чтобы добиться чего-то большего. К сожалению, это было все, на что мы способны: и вчера, и сегодня. Сама гонка у меня получилась чистой. Я мог атаковать настолько сильно, насколько позволяла машина. Так что это был максимум».

Напомним, Квят финишировал на 12-м месте, тогда как его партнер по команде Карлос Сайнс-младший – на 14-м.

14-й этап сезона Гран-при Сингапура пройдет 17 сентября на трассе «Марина Бей».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Макс Ферстаппен: Моя гонка завершилась после трех кругов, но я доволен итогомГонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен подвел итоги 13-го этапа Гран-при Италии в Монце. 19-летний голландец финишировал на десятом месте.Валттери Боттас: Удивительно, насколько мы были быстры сегодняПилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал 13-й этап чемпионата мира Гран-при Италии в Монце, который он завершил на втором месте.Нет проблем - нет скорости. Квят опять остался без очковНет проблем - нет скорости. Квят опять остался без очковПеред последним европейским этапом сезона накопилось несколько вопросов. «Гран-при Италии» дал на них ответ.Даниэль Риккардо: Надеюсь, мои обгоны войдут в число хайлайтов годаПилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо высказался о своем выступлении на Гран-при Италии в Монце. 28-летний австралиец финишировал четвертым при том, что стартовал с 16-й позиции.Себастьян Феттель: «Феррари» сильно проведет концовку сезонаПилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги 13-го этапа сезона Гран-при Италии в Монце. 30-летний немец финишировал третьим и пропустил на первое место в общем зачете британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
Футбол
Станислав Черчесов: Караваеву помешали себя проявить трансферные слухи
Футбол
Сборная Швеции разгромила в гостях Белоруссию в отборочном матче ЧМ-2018
Футбол
Сборная Голландии взяла верх над Болгарией в отборочном матче ЧМ-2018
Футбол
Дмитрий Тарасов: Огромное спасибо Черчесову за доверие, надеюсь его оправдал
все новости
Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
МакЛарен
МакЛаренкалендарьстатистика
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Стоффель Вандорн
Стоффель Вандорнвсе новости
Гран-при Италии
Гран-при Италии
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости