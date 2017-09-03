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Далер Кузяев: «Динамо» играло достойно, просто сборная была лучше

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев поделился впечатлениями от победы над «Динамо» в товарищеском матче (3:0).

– Главное – то, что мы наигрываем связи. Потому что большинство ребят впервые были вызваны. Так что, я считаю, это хорошее начало.

– Уровень соперника многое определяет. «Динамо» достойно играло? Или хотелось чуть большего сопротивления?
– Для меня это первая игра в составе сборной, так что мне даже не с кем сравнивать. «Динамо» играло достойно, неплохо играло. Просто это мы играли лучше, я считаю.

– Как оцениваете взаимодействие в полузащите? Как они работали с нападением?
– Считаю, что потихоньку осваиваемся, адаптируемся к игре друг с другом. Неплохо взаимодействовали моментами. Но пока немного чего-то не хватает.

– А роли как распределялись? Что говорил Станислав Черчесов до игры? Кто и как должен был действовать?
– Это очень долго объяснять. Тарасов был опорником, а мы с Миранчуком – инсайдами, – приводит слова Кузяева «Матч ТВ».

Напомним, матч завершился победой российской сборной со счетом 3:0. Голы забили Антон Миранчук, Антон Заболотный и Марио Фернандес. Все эти игроки проводили первую игру за национальную команду. Кузяев также дебютировал в сборной. Полузащитник «Зенита» провел на поле все 90 минут.

В текущем сезоне Кузяев провел за сине-бело-голубых восемь матчей в чемпионате России, забил три гола и сделал один голевой пас.

Ближайший матч «Зенит» проведет 10 сентября в Химках против «Динамо». 14 сентября подопечные Роберто Манчини стартуют в групповом этапе Лиги Европы выездной игрой против македонского «Вардара». 

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Матч

Россия - Динамо - 3:0 (2:0)

Голы

Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).

Состав

Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)

Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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