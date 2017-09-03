Далер Кузяев: «Динамо» играло достойно, просто сборная была лучше

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев поделился впечатлениями от победы над «Динамо» в товарищеском матче (3:0).

– Главное – то, что мы наигрываем связи. Потому что большинство ребят впервые были вызваны. Так что, я считаю, это хорошее начало.

– Уровень соперника многое определяет. «Динамо» достойно играло? Или хотелось чуть большего сопротивления?

– Для меня это первая игра в составе сборной, так что мне даже не с кем сравнивать. «Динамо» играло достойно, неплохо играло. Просто это мы играли лучше, я считаю.

– Как оцениваете взаимодействие в полузащите? Как они работали с нападением?

– Считаю, что потихоньку осваиваемся, адаптируемся к игре друг с другом. Неплохо взаимодействовали моментами. Но пока немного чего-то не хватает.

– А роли как распределялись? Что говорил Станислав Черчесов до игры? Кто и как должен был действовать?

– Это очень долго объяснять. Тарасов был опорником, а мы с Миранчуком – инсайдами, – приводит слова Кузяева «Матч ТВ».

Напомним, матч завершился победой российской сборной со счетом 3:0. Голы забили Антон Миранчук, Антон Заболотный и Марио Фернандес. Все эти игроки проводили первую игру за национальную команду. Кузяев также дебютировал в сборной. Полузащитник «Зенита» провел на поле все 90 минут.

В текущем сезоне Кузяев провел за сине-бело-голубых восемь матчей в чемпионате России, забил три гола и сделал один голевой пас.

Ближайший матч «Зенит» проведет 10 сентября в Химках против «Динамо». 14 сентября подопечные Роберто Манчини стартуют в групповом этапе Лиги Европы выездной игрой против македонского «Вардара».

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