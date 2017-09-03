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Неустойка в новом контракте Икарди с «Интером» составит 110 миллионов евро

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Форвард «Интера» Мауро Икарди подпишет новый контракт с клубом, в котором будет прописана сумма отступных в размере 110 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

Руководство «нерадзурри» собирается вознаградить 24-летнего нападающего, забившего 82 гола в 148 матчах за клуб, соглашением с улучшенными условиями.

При этом неустойка будет рассчитана только для клубов за пределами Италии. Более того, она может быть активирована исключительно до 20 июля каждого года. «Интер» таким образом рассчитывает обезопасить себя от неожиданного ухода форварда перед закрытием трансферного окна, когда на поиск замены не будет оставаться времени.

Напомним, Икарди начал в составе «Интера» пятый сезон и в двух стартовых турах серии A забил четыре гола. Результативность форварда позволила ему спустя четыре года вернуться в сборную Аргентины. 1 сентября Икарди провел на поле 90 минут в матче отборочного турнира чемпионата мира с Уругваем (0:0).

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