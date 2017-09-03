«Интер» вел переговоры о приобретении защитника «Реала Сосьедад»

Защитник «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес мог оказаться в «Интере» перед закрытием летнего трансферного окна, сообщает Marca.

Руководство «нерадзурри» рассчитывало укрепить линию обороны в заключительные дни лета. Однако переговоры о переходе защитников Элиакима Мангаля из «Манчестер Сити» и Шкодрана Мустафи из «Арсенала» не увенчались успехом.

По данным испанских источников, «Интер» также рассматривал кандидатуру 26-летнего Мартинеса. Однако в миланском клубе посчитали цену за игрока в 30 миллионов евро завышенной особенно с учетом того, что сейчас защитник восстанавливается после мышечной травмы.

Добавим, что Мартинес провел шесть сезонов в примере за «Реал Сосьедад» и в 193 матчах забил 16 голов, сделал четыре голевые передачи, получил 50 желтых и три красные карточки.