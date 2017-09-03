Андрей Лунев: Не знаю, какое у меня будущее в сборной. Буду стараться
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев после победы над «Динамо» в контрольном матче (3:0) поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.
– В сборной все было отлично. Познакомились с ребятами, хотя половину я и так знал – мы пересекались ранее в разных командах и на поле выходили часто друг против друга. Коллектив у нас дружный.
Не знаю, какое будущее ждет меня в сборной. Надо все доказывать в матчах. Я буду стараться, а время покажет. Сегодня мы выиграли, и это самое главное. А выполнили мы задачу тренера или нет – решать ему. Думаю, то, что нам давали на установке, мы реализовали. Беспокоит ли колено? Все нормально, в рабочем режиме. Терпимо.
Развитие карьеры? По-другому и не сказать – это как сказка! А впереди еще Лига чемпионов, – цитирует Лунева «Р-Спорт».
Напомним, матч завершился победой российской сборной со счетом 3:0. Голы забили Антон Миранчук, Антон Заболотный и Марио Фернандес. Все эти игроки проводили первую игру за национальную команду. Лунев также дебютировал в сборной. Вратарь «Зенита» провел на поле все 90 минут.
В текущем сезоне Лунев провел за сине-бело-голубых восемь матчей в чемпионате России и в четырех из них отыграл на ноль.
Ближайший матч «Зенит» проведет 10 сентября в Химках против «Динамо». 14 сентября подопечные Роберто Манчини стартуют в групповом этапе Лиги Европы выездной игрой против македонского «Вардара».
Матч
Голы
Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).
Состав
Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)
Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция