Андрей Лунев: Не знаю, какое у меня будущее в сборной. Буду стараться

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев после победы над «Динамо» в контрольном матче (3:0) поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.

– В сборной все было отлично. Познакомились с ребятами, хотя половину я и так знал – мы пересекались ранее в разных командах и на поле выходили часто друг против друга. Коллектив у нас дружный.

Не знаю, какое будущее ждет меня в сборной. Надо все доказывать в матчах. Я буду стараться, а время покажет. Сегодня мы выиграли, и это самое главное. А выполнили мы задачу тренера или нет – решать ему. Думаю, то, что нам давали на установке, мы реализовали. Беспокоит ли колено? Все нормально, в рабочем режиме. Терпимо.

Развитие карьеры? По-другому и не сказать – это как сказка! А впереди еще Лига чемпионов, – цитирует Лунева «Р-Спорт».

Напомним, матч завершился победой российской сборной со счетом 3:0. Голы забили Антон Миранчук, Антон Заболотный и Марио Фернандес. Все эти игроки проводили первую игру за национальную команду. Лунев также дебютировал в сборной. Вратарь «Зенита» провел на поле все 90 минут.

В текущем сезоне Лунев провел за сине-бело-голубых восемь матчей в чемпионате России и в четырех из них отыграл на ноль.

Ближайший матч «Зенит» проведет 10 сентября в Химках против «Динамо». 14 сентября подопечные Роберто Манчини стартуют в групповом этапе Лиги Европы выездной игрой против македонского «Вардара».