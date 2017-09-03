Антон Заболотный: Есть мотивация и желание остаться в сборной

Нападающий «Тосно» и сборной России Антон Заболотный поделился впечатлениями от дебюта за национальную команду в товарищеском матче с «Динамо» (3:0).

– Когда узнал, что выйду в составе, тренерский штаб подходил и объяснял более конкретно. Это для меня новая схема, потому что в «Тосно» играем иначе. Думаю, если бы больше времени было, можно было бы лучше отработать. То, что сегодня было, – иногда недопонимание или какие-то недоработки – это момент времени.

Думаю, Черчесов еще посмотрит игру со стороны. Сказал, что во втором тайме упустили инициативу, могли доигрывать более хладнокровно. Поблагодарил за хороший сбор, передал привет семьям и тренерам. Сборы закончились отлично.

Как я оцениваю перспективы остаться в сборной? Оценивать будут тренеры. У меня же мотивация и желание остаться, хотелось бы закрепиться и поехать на следующие сборы. Думаю, такое желание есть у каждого, кто сегодня выходил на поле. Дальше всё будет зависеть от тренерского штаба – видят они меня в схеме или нет, – приводит слова Заболотного «Чемпионат.com».

Напомним, матч завершился победой российской сборной со счетом 3:0. Голы забили Антон Миранчук, Антон Заболотный и Марио Фернандес. Все эти игроки проводили первую игру за национальную команду. Следующие товарищеские матчи в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира-2018 подопечные Станислава Черчесова проведут в октябре.

Форвард «Тосно» в текущем сезоне провел восемь матчей в РФПЛ, в которых забил два гола. Ближайшую игру клуб из Ленинградской области проведет 9 сентября в Санкт-Петербурге против «Анжи». После восьми туров подопечные Дмитрия Парфенова занимают в турнирной таблице 12-е место и имеют в активе семь очков.

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