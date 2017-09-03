Антон Заболотный: Есть мотивация и желание остаться в сборной
Нападающий «Тосно» и сборной России Антон Заболотный поделился впечатлениями от дебюта за национальную команду в товарищеском матче с «Динамо» (3:0).
– Когда узнал, что выйду в составе, тренерский штаб подходил и объяснял более конкретно. Это для меня новая схема, потому что в «Тосно» играем иначе. Думаю, если бы больше времени было, можно было бы лучше отработать. То, что сегодня было, – иногда недопонимание или какие-то недоработки – это момент времени.
Думаю, Черчесов еще посмотрит игру со стороны. Сказал, что во втором тайме упустили инициативу, могли доигрывать более хладнокровно. Поблагодарил за хороший сбор, передал привет семьям и тренерам. Сборы закончились отлично.
Как я оцениваю перспективы остаться в сборной? Оценивать будут тренеры. У меня же мотивация и желание остаться, хотелось бы закрепиться и поехать на следующие сборы. Думаю, такое желание есть у каждого, кто сегодня выходил на поле. Дальше всё будет зависеть от тренерского штаба – видят они меня в схеме или нет, – приводит слова Заболотного «Чемпионат.com».
Напомним, матч завершился победой российской сборной со счетом 3:0. Голы забили Антон Миранчук, Антон Заболотный и Марио Фернандес. Все эти игроки проводили первую игру за национальную команду. Следующие товарищеские матчи в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира-2018 подопечные Станислава Черчесова проведут в октябре.
Форвард «Тосно» в текущем сезоне провел восемь матчей в РФПЛ, в которых забил два гола. Ближайшую игру клуб из Ленинградской области проведет 9 сентября в Санкт-Петербурге против «Анжи». После восьми туров подопечные Дмитрия Парфенова занимают в турнирной таблице 12-е место и имеют в активе семь очков.
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Матч
Голы
Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).
Состав
Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)
Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция