Закарин занял второе место на 15-м этапе «Вуэльты»

Гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин занял второе место на 15-м этапе многодневки «Вуэльта».

Гонщики преодолели 129,4 километра и финишировали на наивысшей отметке «Вуэльты» – 2510 метров над уровнем моря – в Сьерра-Неваде. Победу одержал представитель «Астана» Мигель Анхель Лопес из Колумбии. Закарин уступил ему 36 секунд. А третье место занял гонщик команды Sunweb Вилко Кельдерман из Голландии. Лидер общего зачета представитель Sky Кристофер Фрум из Великобритании стал пятым.

В генеральной классификации Закарин поднялся на третье место с отставанием в 2,08 минут от Фрума. Второе место занимает гонщик команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали из Италии.

В понедельник на «Вуэльте» день отдыха. А на вторник запланирована разделка.

Испания

Многодневка «Вуэльта»

15-й этап

Алькала ла Реаль – Сьерра-Невада

129,4 км

1. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 3:34.51

2. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +0.36

3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – +0.45…

5. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +0.47

Общий зачет: 1. Фрум – 62:06.25. 2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 1.01. 3. Закарин – 2.08. 4. Кельдерман – 2.11