«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче

Петербургский «Зенит» провел в закрытом режиме товарищеский матч с «Црвеной Звездой» и потерпел поражение со счетом 66:69 (13:20, 18:13, 21:20, 14:16).

Состав российской команды на игру выглядел так: Баринов, Валиев, Вихров, Воронов, Гордон, Курич, Рейнольдс, Харпер, Уиттингтон, Коновалов, Мотовилов. Из-за микротравмы встречу пропустил Антон Пушков. У «Црвены Звезды» самым результативным игроком матча стал Милко Бьелица, набравший 21 очко.

Матч проходил в рамках сербского сбора «Зенита». Команда завершит первый этап подготовки к сезону 5 сентября. С 8 по 25 сентября подопечные Василия Карасева будут находиться в Турции, где сыграют в двух товарищеских турнирах Gloria Cup.

Напомним, петербуржцы стартуют в Единой лиге ВТБ 5 октября выездным матчем против УНИКСа.

В сезоне 2016/2017 «Зенит» дошел до полуфинала в Единой лиге ВТБ и четвертьфинала Кубка Европы. В межсезонье баскетбольная команда стала самостоятельной организацией, до этого она входила в структуру ФК «Зенит».