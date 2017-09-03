Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Бельгия- : -Россия
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Футбол  Германия- : -Норвегия
Баскетбол  Черногория- : -Хорватия
Хоккей  Спартак- : -СКА
Футбол  Англия- : -Словакия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в товарищеском матче

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Петербургский «Зенит» провел в закрытом режиме товарищеский матч с «Црвеной Звездой» и потерпел поражение со счетом 66:69 (13:20, 18:13, 21:20, 14:16).

Состав российской команды на игру выглядел так: Баринов, Валиев, Вихров, Воронов, Гордон, Курич, Рейнольдс, Харпер, Уиттингтон, Коновалов, Мотовилов. Из-за микротравмы встречу пропустил Антон Пушков. У «Црвены Звезды» самым результативным игроком матча стал Милко Бьелица, набравший 21 очко.

Матч проходил в рамках сербского сбора «Зенита». Команда завершит первый этап подготовки к сезону 5 сентября. С 8 по 25 сентября подопечные Василия Карасева будут находиться в Турции, где сыграют в двух товарищеских турнирах Gloria Cup.

Напомним, петербуржцы стартуют в Единой лиге ВТБ 5 октября выездным матчем против УНИКСа.

В сезоне 2016/2017 «Зенит» дошел до полуфинала в Единой лиге ВТБ и четвертьфинала Кубка Европы. В межсезонье баскетбольная команда стала самостоятельной организацией, до этого она входила в структуру ФК «Зенит».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Булатов: Настораживает нынешнее состояние «Спартака»Виктор Булатов: Настораживает нынешнее состояние «Спартака»Виктор Булатов про «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар»Василий Карасев: Революции в игровом стиле «Зенита» не будетГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев рассказал об изменениях в команде в межсезонье.Василий Карасев: Революции у «Зенита» в новом сезоне не будетГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о подготовке команды к сезону.«Зенит» проведет все домашние матчи сезона-2017/18 в «Юбилейном»Домашней ареной «Зенита» в новом сезоне Единой лиги ВТБ и Еврокубка будет дворец спорта «Юбилейный», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Кайл Курич: «Зенит» подобрался близко к ЕвролигеЗащитник «Зенита» Кайл Курич объяснил, почему перешел в команду из Санкт-Петербурга.
Теннис
Мария Шарапова: Мне не хватало соревнований Большого шлема
Футбол
Педро Роша: Переход в «Спартак» – лучшее решение на данный момент
Футбол
Саутгейт назвал лучшего защитника сборной Англии
Футбол
Константин Генич: Интересно, а кто посильнее: «Динамо» или сборная Новой Зеландии?
все новости
Црвена Звезда
Црвена Звездакалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика