Сборная Португалии переиграла Венгрию в отборочном матче ЧМ-2018

Футболисты сборной Португалии переиграли команду Венгрии в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Встреча 8-го тура в группе В прошла на поле стадиона «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась со счетом 1:0 в пользу португальской сборной. Голом на 48-й минуте встречи отметился Андре Силва.

Отметим, что на 30-й минуте встречи, получив прямую красную карточку, поле покинул нападающий Венгрии Тамаш Прискин.

После этой встречи Португалия набрала 21 очко и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы В. Венгрия, имея в активе 10 очков, находится на третьем месте.

В следующем туре португальцы 7 ноября на выезде встретятся с Андоррой. В тот же день Венгрия в гостях сыграет со сборной Швейцарии.